В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической. Ограничения будут действовать до 1 июня.
Помимо этого, со 2 июня по 31 августа будет закрыта нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной от Зоологической до Волгоградской. Во время перекрытия движение транспорта в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.
Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством трамвайной линии в Академический район.
Помимо этого, со 2 июня по 31 августа будет закрыта нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной от Зоологической до Волгоградской. Во время перекрытия движение транспорта в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.
Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством трамвайной линии в Академический район.
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