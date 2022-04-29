В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической. Ограничения будут действовать до 1 июня.Помимо этого, со 2 июня по 31 августа будет закрыта нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной от Зоологической до Волгоградской. Во время перекрытия движение транспорта в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством трамвайной линии в Академический район.