В Краснотурьинске идёт приём заявок на догазификацию районов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К догазификации жилых районов готовятся в городе Краснотурьинске Свердловской области. На эту задачу в бюджете городского округа заложено 30 миллионов рублей. Их потратят на прокладку газового трубопровода низкого давления.В первую очередь газ получат жители района Медный Рудник. Они активнее остальных сограждан добиваются улучшений условий жизни и чаще других присылают заявки в АО «Газэкс» с просьбами включить в систему газообеспечения тот или иной дом. Меньшую активность проявляют граждане, проживающие в остальных районах города, поэтому и газ к ним поведут во вторую очередь. Обделят газом только районы Прибрежный и Чернореченск. Они не газифицированы совсем, поэтому к программе «догазификации» не относятся.Основной газопровод с трубами под высокое давление в Краснотурьинске проложили в январе. Сейчас же ведётся строительство распределительного газопровода. Закончить работу по догазификации планируется к концу 2022-го года.