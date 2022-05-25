В Краснотурьинске идёт приём заявок на догазификацию районов
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
К догазификации жилых районов готовятся в городе Краснотурьинске Свердловской области. На эту задачу в бюджете городского округа заложено 30 миллионов рублей. Их потратят на прокладку газового трубопровода низкого давления.
В первую очередь газ получат жители района Медный Рудник. Они активнее остальных сограждан добиваются улучшений условий жизни и чаще других присылают заявки в АО «Газэкс» с просьбами включить в систему газообеспечения тот или иной дом. Меньшую активность проявляют граждане, проживающие в остальных районах города, поэтому и газ к ним поведут во вторую очередь. Обделят газом только районы Прибрежный и Чернореченск. Они не газифицированы совсем, поэтому к программе «догазификации» не относятся.
Основной газопровод с трубами под высокое давление в Краснотурьинске проложили в январе. Сейчас же ведётся строительство распределительного газопровода. Закончить работу по догазификации планируется к концу 2022-го года.
В первую очередь газ получат жители района Медный Рудник. Они активнее остальных сограждан добиваются улучшений условий жизни и чаще других присылают заявки в АО «Газэкс» с просьбами включить в систему газообеспечения тот или иной дом. Меньшую активность проявляют граждане, проживающие в остальных районах города, поэтому и газ к ним поведут во вторую очередь. Обделят газом только районы Прибрежный и Чернореченск. Они не газифицированы совсем, поэтому к программе «догазификации» не относятся.
Основной газопровод с трубами под высокое давление в Краснотурьинске проложили в январе. Сейчас же ведётся строительство распределительного газопровода. Закончить работу по догазификации планируется к концу 2022-го года.
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