В Екатеринбурге до конца мая перекроют улицу Печатников
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Завтра, 11 мая, в Екатеринбурге закроют движение по улице Печатников. Речь идет об участке от улицы Военного флота до дома №12 по улице Тельмана.
Перекрытие связано со строительством газопровода. Ограничения будут действовать до 30 мая. На время перекрытия объезд будет организован по улицам Тельмана, Амундсена и Военного флота.
Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством газопровода. Ограничения будут действовать до 30 мая. На время перекрытия объезд будет организован по улицам Тельмана, Амундсена и Военного флота.
Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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