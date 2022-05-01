В Екатеринбурге до конца мая перекроют улицу Печатников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 11 мая, в Екатеринбурге закроют движение по улице Печатников. Речь идет об участке от улицы Военного флота до дома №12 по улице Тельмана.Перекрытие связано со строительством газопровода. Ограничения будут действовать до 30 мая. На время перекрытия объезд будет организован по улицам Тельмана, Амундсена и Военного флота.Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.