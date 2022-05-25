Хедлайнером фестиваля Ural Music Night станет певица МакSим

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

На фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге выступит МакSим. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Ural Music Night.МакSим будет выступать на одной из самых больших сцен фестиваля – Мотив Stage у ККТ «Космос». Обладательница 15 статуэток «Золотой граммофон» представит хорошо знакомые всем песни и впервые для столицы Урала исполнит сингл «Спасибо».Всего в фестивале примут участие более 2000 артистов, исполняющих песни в разных жанрах: от экстравагантного фолк-джаза до глиттер-попа, от поэтического метал-панка до улыбающегося хип-хопа, от постминимализма до краут-рока. Фестиваль в этом году состоится 24 июня.Благодаря музыкантам Екатеринбург превратится в звук, харизму и драйв для 300 000 зрителей. Прогуливаясь по городу зрители смогут пройти свой идеальный маршрут. Заранее его можно будет построить в приложении Ural Music Night. Вход на площадки фестиваля свободный.