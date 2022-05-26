Екатеринбуржцы стали реже посещать кинотеатры
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние три месяца в Екатеринбурге сборы и посещаемость кинотеатров упали более, чем на 50%. Владельцы кинотеатров надеются получить господдержку.
В пресс-службе сети «КАРО» газете «КоммерсантЪ» рассказали о том, что они планируют направить в правительство РФ дополнительное обоснование на получение субсидии.
Там также рассказали о других способах поддержки, которые запрашивают кинотеатры. Среди них обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок и введение кредитных каникул.
Пока дополнительные субсидии от государства не выделяются, кинотеатры стараются своими силами сократить убытки. Так, например, некоторые из них стали показывать старые фильмы или сокращать количество сеансов в день.
В пресс-службе сети «КАРО» газете «КоммерсантЪ» рассказали о том, что они планируют направить в правительство РФ дополнительное обоснование на получение субсидии.
Там также рассказали о других способах поддержки, которые запрашивают кинотеатры. Среди них обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок и введение кредитных каникул.
«Быстрого решения не будет, но и мы продолжим работу с профильными министерствами на этот счёт», – ответили в «КАРО».
Пока дополнительные субсидии от государства не выделяются, кинотеатры стараются своими силами сократить убытки. Так, например, некоторые из них стали показывать старые фильмы или сокращать количество сеансов в день.
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