Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 30 мая
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили о продлении штормового предупреждения до 30 мая. Ранее спасатели предупреждали о сильном ветре 29 мая.
По данным синоптиков, завтра местами на территории региона ожидается ветер с порывами до 18 метров секунду, а также сильные дожди и грозы.
«Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями», – напомнили в МЧС.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
По данным синоптиков, завтра местами на территории региона ожидается ветер с порывами до 18 метров секунду, а также сильные дожди и грозы.
«Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями», – напомнили в МЧС.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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