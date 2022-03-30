Особый противопожарный режим введут в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 15 апреля введут особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Мэр Алексей Орлов распорядился подготовить нормативные документы и провести все необходимые мероприятия для ведения на территории города противопожарного режима. По его словам, 14 населенных пунктов уральской столицы подвержены угрозе лесных пожаров: поселки Березит, Верхнемакарово, Зелёный бор, Исток, Медный, Московский, Садовый, Северка, Шабровский, Широкая речка, Шувакиш и село Горный Щит.
В рамках особого противопожарного режима планируется запретить использование открытого огня при проведении любых работ и мероприятий в лесах, провести мониторинг противопожарного состояния территорий, ликвидировать несанкционированные свалки, оборудовать защитные минерализованные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и проверить исправность систем оповещения.
Также в исправное состояние будут приведены противопожарные водоисточники и подъездные пути к ним. Население планируют проинформировать о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и обеспечения сохранности лесов.
Мэр Алексей Орлов распорядился подготовить нормативные документы и провести все необходимые мероприятия для ведения на территории города противопожарного режима. По его словам, 14 населенных пунктов уральской столицы подвержены угрозе лесных пожаров: поселки Березит, Верхнемакарово, Зелёный бор, Исток, Медный, Московский, Садовый, Северка, Шабровский, Широкая речка, Шувакиш и село Горный Щит.
В рамках особого противопожарного режима планируется запретить использование открытого огня при проведении любых работ и мероприятий в лесах, провести мониторинг противопожарного состояния территорий, ликвидировать несанкционированные свалки, оборудовать защитные минерализованные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и проверить исправность систем оповещения.
Также в исправное состояние будут приведены противопожарные водоисточники и подъездные пути к ним. Население планируют проинформировать о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и обеспечения сохранности лесов.
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