«Хамящего» чиновника из Горноуральского городского округа заподозрили в монополизме
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В Управление федерального антимонопольного комитета по Свердловской области поступило заявление о нарушениях законодательства муниципальным предприятием «Центр развития спорта». Казённое учреждение заподозрили в деятельности, не соответствующей нормам, прописанным в законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», — сообщает издание «Реальный Тагил».
Возглавляет МУП «Центр развития спорта» Александр Гулящев. Это тот самый чиновник Горноуральского городского округа, который недавно был оштрафован на 50 тысяч рублей за хамство. Тогда он проиграл суд по гражданскому иску, в котором Гулящева обвиняли в унижении чести и достоинства, выраженного в неприличной форме. Иск был подан одной из сотрудниц МУПа, с которой начальник позволил себе поговорить, добавляя в речь матерные выражения.
В этом же году «Центр развития спорта» был оштрафован за то, что при расчётах с клиентом его работниками не применялся кассовый аппарат и не выдавался чек об оплате. Кроме того, прокурор направлял Александру Гулящеву предостережение в связи с тем, что спортзале посёлка Горноуральский не проводились капремонты, из-за чего помещение пришло в такое состояние, что там стало опасно заниматься спортом.
Относительно же нарушений федерального закона «О закупках», антимонопольный орган проводит проверку документации, которая велась МУП «Центр развития спорта».
Возглавляет МУП «Центр развития спорта» Александр Гулящев. Это тот самый чиновник Горноуральского городского округа, который недавно был оштрафован на 50 тысяч рублей за хамство. Тогда он проиграл суд по гражданскому иску, в котором Гулящева обвиняли в унижении чести и достоинства, выраженного в неприличной форме. Иск был подан одной из сотрудниц МУПа, с которой начальник позволил себе поговорить, добавляя в речь матерные выражения.
В этом же году «Центр развития спорта» был оштрафован за то, что при расчётах с клиентом его работниками не применялся кассовый аппарат и не выдавался чек об оплате. Кроме того, прокурор направлял Александру Гулящеву предостережение в связи с тем, что спортзале посёлка Горноуральский не проводились капремонты, из-за чего помещение пришло в такое состояние, что там стало опасно заниматься спортом.
Относительно же нарушений федерального закона «О закупках», антимонопольный орган проводит проверку документации, которая велась МУП «Центр развития спорта».
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19 мая 2022