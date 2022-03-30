В Нижнем Тагиле чиновника оштрафовали на 50 тысяч за оскорбление подчинённой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле мировой суд Ленинского района выписал руководителю МАУ «Центр развития спорта» Горноуральского городского округа Александру Гулящеву штраф в размере 50 тысяч рублей за оскорбление подчинённой.Как пишет ИА «Tagilcity.ru» со ссылкой на пресс-службу суда, на заседании суда в качестве свидетелей присутствовали коллеги девушки, которые подтвердили, что Гулящев неоднократно разговаривал с подчинёнными на повышенных тонах и использовал нецензурную лексику.Также в ходе суда было заявлено, что чиновник угрожал подчинённой убийством. Теперь по этому факту проводится проверка.