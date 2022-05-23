Коронавирус подтвердили еще у 151 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 151 случай коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 444 099 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали еще 289 пациентов. Общее число выздоровевших – 430 583.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали еще 289 пациентов. Общее число выздоровевших – 430 583.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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