Коронавирус подтвердили еще у 151 свердловчанина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 151 случай коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 444 099 случаев COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали еще 289 пациентов. Общее число выздоровевших – 430 583.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.