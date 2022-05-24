Авиакомпания S7 запустила рейсы из Иркутска в Екатеринбург
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Авиакомпания S7 Airlines запустила рейсы из Иркутска в Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Первый рейс из Иркутска в Екатеринбург вылетел уже на этой неделе 25 мая. Полеты по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю.
В пресс-службе авиакомпании добавили, что рейсы из Иркутска также запускают в Якутск, Хабаровск, Уфу и Южно-Сахалинск.
Первый рейс из Иркутска в Екатеринбург вылетел уже на этой неделе 25 мая. Полеты по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю.
В пресс-службе авиакомпании добавили, что рейсы из Иркутска также запускают в Якутск, Хабаровск, Уфу и Южно-Сахалинск.
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