Авиакомпания S7 запустила рейсы из Иркутска в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания S7 Airlines запустила рейсы из Иркутска в Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.Первый рейс из Иркутска в Екатеринбург вылетел уже на этой неделе 25 мая. Полеты по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю.В пресс-службе авиакомпании добавили, что рейсы из Иркутска также запускают в Якутск, Хабаровск, Уфу и Южно-Сахалинск.