Чиновники администрации Екатеринбурга отчитались о прошлогодних доходах
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
На официальном портале города Екатеринбурга появились декларации мэрских чиновников. В них работники городской администрации указали, сколько заработали в прошлом году и каким имуществом владеют.
Выяснилось, что самый «трудолюбивый» из екатеринбургских чиновников глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов — руководя районными делами он заработал за год 5 миллионов 350 тысяч 149 рублей. Примерно на миллион меньше натрудил себе в карман заместитель главы города Рустам Галямов. Ещё на миллион меньше — замглавы по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов.
Что касается «движимого» имущества (а в декларациях есть специальный пункт для указания единиц личного автотранспорта во владении чиновника), то любопытно отметить: самый большой «автопарк» — у Алексея Бубнова. За ним числятся две иномарки («Шкода Кодиак» и «Тойота Хайлендер»), два мотоцикла («БМВ K1300S» и «Ява 638») и снегоболотоход. А бывший глава Ленинского района, ныне занимающий пост заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействия с бизнес-сообществом Дмитрий Ноженко помимо автомобиля «Тойота» и автоприцепа задекларировал ещё и надувную лодку. Правда, это не какая-то там рыбацкая резиновая лодчонка, а «Кайман N-330» более 3 метров длиной. Чтобы приобрести такую лодку, нужно выложить примерно полсотни тысяч рублей.
Выяснилось, что самый «трудолюбивый» из екатеринбургских чиновников глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов — руководя районными делами он заработал за год 5 миллионов 350 тысяч 149 рублей. Примерно на миллион меньше натрудил себе в карман заместитель главы города Рустам Галямов. Ещё на миллион меньше — замглавы по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов.
Что касается «движимого» имущества (а в декларациях есть специальный пункт для указания единиц личного автотранспорта во владении чиновника), то любопытно отметить: самый большой «автопарк» — у Алексея Бубнова. За ним числятся две иномарки («Шкода Кодиак» и «Тойота Хайлендер»), два мотоцикла («БМВ K1300S» и «Ява 638») и снегоболотоход. А бывший глава Ленинского района, ныне занимающий пост заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействия с бизнес-сообществом Дмитрий Ноженко помимо автомобиля «Тойота» и автоприцепа задекларировал ещё и надувную лодку. Правда, это не какая-то там рыбацкая резиновая лодчонка, а «Кайман N-330» более 3 метров длиной. Чтобы приобрести такую лодку, нужно выложить примерно полсотни тысяч рублей.
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