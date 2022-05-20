За содержание в спецприёмнике Екатеринбурга бывшему арестанту выплатят компенсацию
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Управление министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу обязали выплатить компенсацию Александру Мишуку за неподобающие условия отбывания ареста. Екатеринбуржец получит по решению суда 13 тысяч рублей компенсации, ещё 10 тысяч рублей присудили представлявшей его интересы юристу Вере Мангилевой .
Александра Мишука задержали в центре Екатеринбурга 25-го февраля за то, что он вышел выразить несогласие с внешней политикой российского государства, конкретнее — с тем, что были введены войска на территорию Украины (к слову, Мишук — уроженец Украины, родом из Харьковской области). Суд постановил его за это «страшное злодеяние» отправить в специальный приёмник УМВД России по городу Екатеринбургу для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Отбыв наказание в виде 9 суток ареста, молодой человек подал в суд жалобу на условия содержания.
В частности, Александр Мишук и его юрист Вера Мангилева указывали на то, что в спецприёмнике не соблюдаются нормы площади камеры (на одного человека там должно приходиться минимум 4 квадратных метра), а сами камеры плохо освещены. Кроме того, в суде прозвучали критические замечания относительно питания, которым в Спецприёмнике кормят административно-арестованных. Судья согласилась с претензиями и частично удовлетворила требования истца (общая сумма исковых требований составляла 115 тысяч рублей).
Но Александр Мишук считает, что этого недостаточно, и намерен подавать апелляцию. «Нарушались также условия в отношении здоровья. Я там заболел, но не был изолирован, а из лекарств в спецприёмнике есть только парацетамол. Вообще, количество нарушений там зашкаливает и только подобные иски заставляют руководство УМВД их исправлять», — сказал Мишук «Вечерним ведомостям».
Отметим, что ранее члены ОНК неоднократно указывали руководству спецприёмника на ненадлежащее состояние помещений для административно-задержанных – в частности, на постоянную сырость из-за отсутствия приточно-вытяжной вентиляции. На эти обращения в УМВД отвечали, что не могут их оперативно устранить, поскольку лишь арендуют помещения, а ремонтом может заниматься лишь собственник здания — ГУФСИН.
Александра Мишука задержали в центре Екатеринбурга 25-го февраля за то, что он вышел выразить несогласие с внешней политикой российского государства, конкретнее — с тем, что были введены войска на территорию Украины (к слову, Мишук — уроженец Украины, родом из Харьковской области). Суд постановил его за это «страшное злодеяние» отправить в специальный приёмник УМВД России по городу Екатеринбургу для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Отбыв наказание в виде 9 суток ареста, молодой человек подал в суд жалобу на условия содержания.
В частности, Александр Мишук и его юрист Вера Мангилева указывали на то, что в спецприёмнике не соблюдаются нормы площади камеры (на одного человека там должно приходиться минимум 4 квадратных метра), а сами камеры плохо освещены. Кроме того, в суде прозвучали критические замечания относительно питания, которым в Спецприёмнике кормят административно-арестованных. Судья согласилась с претензиями и частично удовлетворила требования истца (общая сумма исковых требований составляла 115 тысяч рублей).
Но Александр Мишук считает, что этого недостаточно, и намерен подавать апелляцию. «Нарушались также условия в отношении здоровья. Я там заболел, но не был изолирован, а из лекарств в спецприёмнике есть только парацетамол. Вообще, количество нарушений там зашкаливает и только подобные иски заставляют руководство УМВД их исправлять», — сказал Мишук «Вечерним ведомостям».
Отметим, что ранее члены ОНК неоднократно указывали руководству спецприёмника на ненадлежащее состояние помещений для административно-задержанных – в частности, на постоянную сырость из-за отсутствия приточно-вытяжной вентиляции. На эти обращения в УМВД отвечали, что не могут их оперативно устранить, поскольку лишь арендуют помещения, а ремонтом может заниматься лишь собственник здания — ГУФСИН.
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