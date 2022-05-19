«Библионочь» состоится в Екатеринбурге уже в эту субботу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже в эту субботу, 28 мая, состоится всероссийская акция «Библионочь». Главная тема – культурное наследие народов России.В этом году впервые к акции присоединятся музейные площадки. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал» состоится презентация уникальной книги «Спасти и сохранить. Эвакуация Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках». Для посетителей также проведут экскурсию по мемориальной части уральского учреждения.На площадке Музея наивного искусства будет проведена лекция «Библиотекари и музейщики: кинематографическая профессиограмма». Гости на лекции узнают, какие качества профессий формируют клише и находят воплощение в кинематографе.К акции в 2022 году присоединится и Литературный квартал. В спецпрограмме примут участие все шесть площадок Объединенного музея писателей Урала. Посетителей будут ждать сказки, игры, постановки и литературное кафе для всей семьи.Традиционную часть акции в Екатеринбурге будут представлять 10 библиотек, в том числе библиотека имени Герцена, библиотека имени Белинского и Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени Крапивина.«Библионочь» будет длиться с 12:00 до 23:00 28 мая. Полный перечень участников акции и их программы можно увидеть на сайте организатора.