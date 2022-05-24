Очередное штормовое предупреждение объявили на Урале
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, ночью 27 мая в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы и крупный град. При грозах возможно усиление ветра до 25 м/с.
Уральцам рекомендуют во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте, не прикасаться к оборванным проводам и не искать укрытия под деревьями.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, ночью 27 мая в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы и крупный град. При грозах возможно усиление ветра до 25 м/с.
Уральцам рекомендуют во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте, не прикасаться к оборванным проводам и не искать укрытия под деревьями.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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