Очередное штормовое предупреждение объявили на Урале

16.23 Четверг, 26 мая 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков, ночью 27 мая в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы и крупный град. При грозах возможно усиление ветра до 25 м/с.

Уральцам рекомендуют во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте, не прикасаться к оборванным проводам и не искать укрытия под деревьями.

При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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