Еще 161 человек заболел коронавирусом в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 161 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 443 948 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 270 человек. Всего вылечились 430 294 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом –10 745.
По выздоровлению выписали 270 человек. Всего вылечились 430 294 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом –10 745.
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