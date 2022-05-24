Еще 161 человек заболел коронавирусом в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 161 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 443 948 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 270 человек. Всего вылечились 430 294 свердловчанина.Зафиксирован один летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом –10 745.