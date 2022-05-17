Приказ о закрытии автостанции в Рефтинском отменили
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Государственное унитарное предприятие «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» отменило приказ о закрытии автостанции и сокращении сотрудников в Рефтинском.
Ранее жители Рефтинского проводили сбор подписей против закрытия автостанции в посёлке, и обращались с этим вопросом к губернатору Свердловской области, к областному министру транспорта и в Общественную палату региона.
Отмечается, что в дальнейшем будет решаться вопрос об оптимизации работы объекта, «чтобы учесть интересы граждан и соблюсти экономический баланс предприятия».
Напомним, что помимо Рефтинского, автостанции планировалось закрыть в селе Бутка и городе Заречном. В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства утверждали, что автостанции будут заменены на другие «отапливаемые помещения с уборными».
Ранее жители Рефтинского проводили сбор подписей против закрытия автостанции в посёлке, и обращались с этим вопросом к губернатору Свердловской области, к областному министру транспорта и в Общественную палату региона.
Отмечается, что в дальнейшем будет решаться вопрос об оптимизации работы объекта, «чтобы учесть интересы граждан и соблюсти экономический баланс предприятия».
Напомним, что помимо Рефтинского, автостанции планировалось закрыть в селе Бутка и городе Заречном. В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства утверждали, что автостанции будут заменены на другие «отапливаемые помещения с уборными».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из-за ремонта трамвайных путей на Куйбышева в Екатеринбурге изменится схема движения транспорта
17 мая 2022
17 мая 2022
В Екатеринбурге перекроют улицу Хасановскую
25 мая 2022
25 мая 2022
В Екатеринбурге продлили режим работы поликлиник
20 мая 2022
20 мая 2022