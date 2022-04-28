Три населённых пункта в Свердловской области могут остаться без автостанций

«Выражаем категорическое несогласие с таким решением, нарушающим наши права на получение автотранспортных услуг. Пассажиров вынуждают ожидать посадки под открытым небом в любую погоду. Закрытие билетной кассы не позволит оформлять проездные документы льготникам. Даже удовлетворение нормальной потребности посещения туалета перед поездкой или после неё становится невозможной».

Кроме того, в обращении отмечается, что за последние 30 лет ГУП СО «СООПА» никак не развивал транспортные маршруты в посёлке: «Как было 4 рейса до Екатеринбурга полвека назад, так и до сих пор. Пригородный маршрут, ранее формировавшийся на автовокзале, сейчас проходит мимо него».

«Раньше у нас пассажирский пригородный автобус формировался на автовокзале, и был большой пассажиропоток. Потом маршрут изменили, и он перестал заезжать на автостанцию, соответственно, пассажиропоток изменился. Раньше люди ожидали на автовокзале пригородный автобус, а сейчас мёрзнут на остановках. Здесь снижение пассажиропотока могло искусственно получиться – за счёт того, что они пригородный маршрут «завернули» с автовокзала. Сейчас кто-то может сказать, что у нас малое количество пассажиров в Рефтинском. Есть нормативы соответствующие — по 250 пассажиров на отправление, в этом случае автостанция считается формально законно существующей. До пандемии у нас было больше рейсов, где-то шесть, и мы в эти стандарты вписывались. После начала пандемии пассажиропоток снизился и пока все ещё не восстановился. Но для чиновников это, видимо, аргумент, чтобы закрыть автостанцию, поскольку у нас пассажиропоток меньше номинального. Я считаю, что он восстановится через несколько месяцев, но уже всё закрыто будет?», — говорит общественник.

«Закрытие подразделений "Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта" в Заречном, рабочем посёлке Рефтинский и селе Бутка не связано с закрытием маршрутов и прекращением движения междугороднего транспорта к этим населённым пунктам. Работа пунктов продажи билетов будет сохранена: в настоящее время прорабатывается вопрос с продажей билетов в иных отапливаемых помещениях, где пассажиры смогут ждать транспорт», — прокомментировали ситуацию в минтраспорта региона.

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Государственное унитарное предприятие «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» планирует закрыть автостанции в посёлке Рефтинский, селе Бутка и городе Заречном. Кроме того, уже в июне планируется сократить штат работников автостанций в этих населённых пунктах.Общественная палата Рефтинского направила обращение к министру транспорта Свердловской области, депутату Заксобрания по этому округу Михаилу Зубареву и в областную Общественную палату. Жители Рефтинского начали сбор подписей за сохранение автостанции в посёлке, и даже написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.Рефтинская автостанция была построена 50 лет назад в соответствии с Генеральным планом поселения для оказания услуг пассажирам и перевозчикам, и все эти годы выполняла свою задачу.В письме губернатору говорится, что жители посёлка обеспокоены информацией о закрытии автостанции, поскольку это значительно усложнит пользование маршрутом:Член Общественной палаты Рефтинского, общественный деятель Юрий Сухарев в разговоре с «Вечерними ведомостями» предположил, что в случае закрытия автостанции количество рейсов из Рефтинского в Екатеринбург может сократиться в два раза. Сильнее всего это может отразиться на льготниках:«У нас есть частный перевозчик. По-моему, два рейса делает частный перевозчик, два рейса делает ГУП. Может быть, частный перевозчик где-то и откроет свою кассу, чтоб продолжить деятельность. А ГУП, если закроет станцию, как будет продолжать работу? Кто-то говорит, что в автобусе будут билеты продавать, но льготники не смогут оформить билеты в автобусе, поскольку для них есть специальная процедура проверки документов, проверяют по базе. Если рейсов ГУП не будет, останется один частник? Не будет залов ожидания, не будет туалетов в точке отправки и прибытия автобусов? Поэтому жителей напрягает сложившаяся ситуация. Всё это 50 лет было, а потом оказалось, что им не по карману содержать автостанцию».Сейчас в посёлке ведётся работа по сбору подписей — жители просят сохранить нормальную работу Рефтинской автостанции.«Фактически сбор подписей начался с 1–2 мая, пока собрано несколько десятков. При этом не вызывает сомнений, что все жители посёлка против закрытия автостанции. Кого-то это касается больше, кого-то меньше, но, если оставят это недействующее здание, через несколько месяцев оно превратится в развалину посреди посёлка? Кто за ним будет следить? Даже те, кого это вообще не касается, и то понимают, что посёлку такое решение вряд ли пойдёт на пользу», – - говорит член Общественной палаты Рефтинского Юрий Сухарев.Этим автобусным маршрутом, по словам Сухарева, нередко пользуются студенты, обучающиеся в Екатеринбурге, пенсионеры. Часть жителей Рефтинского работают в Екатеринбурге, и в город добираться могут только на этих рейсах. Кроме того, Рефтинская ГРЭС и птицефабрика принимают большое количество командированного персонала, который тоже пользуется услугами автостанции, находящейся сейчас под угрозой закрытия.Сухарев также рассказал о том, что пассажиропоток в последние годы заметно снизился, и связано это с пандемией коронавируса.В областном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства поясняют — междугородние рейсы в эти населённые пункты продолжат ходить, но автостанции там будут заменены на другие «отапливаемые помещения с уборными»:Возникает, однако, закономерный вопрос — если в Минтранспорта планируют построить вместо автостанций специальные павильоны, для чего необходимо увольнение действующих сотрудников автостанций? На этот вопрос получить комментарий оперативно не получилось.О том, что с 21 июня 2022 года штат работников автостанций в этих населённых пунктах будет сокращён, говорится в приказе «Свердловского областного объединения пассажирского транспорта» от 13 апреля, копия которого оказалась в редакции «Вечерних ведомостей».Так, во всех трёх населённых пунктах планируется уволить билетных кассиров, в посёлке Рефтинский под сокращение попадёт также сторож-уборщик, а в городе Заречный — уборщик территории и уборщик служебных помещений.«Если будут строиться другие помещения, то будет ли в них билетная касса? Если будет, то зачем сокращать кассиров? В этом павильоне, наверное, надо будет убирать. Значит, там нужна будет и уборщица, зачем тогда их сокращать?», — отмечает Юрий Сухарев.