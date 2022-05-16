В центре Краснотурьинска высадили новые тополя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два дня понадобилось на то, чтобы высадить новые деревья на улице Ленина в Краснотурьинске. Высадку начали вчера, 24-го мая, а заканчивали сегодня. Таким образом, в центре появилось 35 новеньких пирамидальных тополей.Работами по высадке тополей занимались сотрудники образовательных учреждений образования и ребята из трудовой бригады Станции юных натуралистов. Конечно, не остались в стороне и рабочие управляющих компаний. Саженцы закупили в специализированных ботанических питомниках.Хорошей новостью поделился глава администрации городского округа Краснотурьинск Александр Устинов. На своей персональной странице в ВК он пояснил, почему пришлось высаживать деревья на улице Ленина: «они заняли места не прижившихся, погибших и повреждённых деревьев».