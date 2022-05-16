В столице Урала уложили первую балку на развязке у «Калины»

– Сегодня укладывается первая балка. Она весит 31 тонну, ее длина 21 метр. До 2 июля мы планируем завершить укладку балок на первых семи пролетах, – рассказал заместитель начальника строительного участка Дмитрий Летягин.



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на новом путепроводе транспортной развязки возле концерна «Калина» уложили первую балку. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Общая протяженность транспортной развязки составит почти 10 километров. Сейчас строители работают над возведением эстакад правого и левого проездов с двумя полосами движения на каждом. Помимо этого, идет строительство путепровода через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино. По словам замначальника строительного участка Дмитрия Летягина, все работы идут по графику.На стройплощадке также ведется переустройство сетей водоснабжения по улице Хрустальной и устройство насыпей на подъездах к новым эстакадам.Данная развязка Екатеринбурга соединяет три района города – Октябрьский, Кировский и Чкаловский. Планируется, что работы по реконструкции развязки завершатся к концу 2024 года.