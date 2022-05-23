В Свердловской области более 16 тысяч человек заболели ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю – с 16 по 22 мая – в Свердловской области зафиксировали 16 638 случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 10,6%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Неблагополучными по заболеваемости простудой являются Полевской и Туринский городские округа, ЗАТО Свободный и ГО Богданович. В Екатеринбурге ОРВИ выявили у 7 663 человека.Кроме того, по предварительным диагнозам, в области за неделю зарегистрировали 379 случаев внебольничных пневмоний. Это на 15,1% выше уровня прошлой недели.Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями признаны Тугулымский, Арамильский, Тавдинский, Каменский, Новолялинский, Горноуральский, Верхнесалдинский, Полевской, Бисертский и Ивдельский городские округа, Слободотуринский муниципальный район, а также ГО Пелым и Верхнее Дуброво. В столице Урала по предварительным диагнозам зафиксировали 169 случаев внебольничных пневмоний.