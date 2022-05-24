Закрытие движения троллейбусов и автобусов по улице Крауля в Екатеринбурге продлено
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили закрытие движения троллейбусов и автобусов по улице Крауля. Это связано с проведением аварийных работ, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что в районе дома №76 по улице Крауля произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Планировалось, что сотрудники «Водоканала» завершат восстановительные работы до конца вчерашнего дня. Однако работы еще не закончены.
Движение троллейбусов и автобусов по улице Крауля закрыли еще вчера в 12:05. Когда движение запустят, не уточняется.
Напомним, что в районе дома №76 по улице Крауля произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Планировалось, что сотрудники «Водоканала» завершат восстановительные работы до конца вчерашнего дня. Однако работы еще не закончены.
Движение троллейбусов и автобусов по улице Крауля закрыли еще вчера в 12:05. Когда движение запустят, не уточняется.
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24 мая 2022
24 мая 2022