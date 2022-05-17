Из-за коммунальной аварии на ВИЗе в Екатеринбурге закрыли движение автобусов и троллейбусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на улице Крауля ограничили движение троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В районе дома №76 по улице Крауля произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Специалисты МУП «Водоканал» проводят аварийные работы.В связи с этим с 12:05 закрыто движение троллейбусов от остановки «Институт связи» до конечной станции «Крауля» в обоих направлениях. Троллейбусы №3 и 15 от остановки «Институт связи» временно курсируют до конечной станции «Посадская».Также закрыто движение автобусов от остановки «Заводская» до остановки «Радиоколледж» в обоих направлениях. Автобус №28 с конечной остановки «ГКБ №7» пока что следует по маршруту до остановки «Заводская».По предварительным данным, восстановительные работы завершатся только в конце сегодняшнего дня.