Из-за коммунальной аварии на ВИЗе в Екатеринбурге закрыли движение автобусов и троллейбусов
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на улице Крауля ограничили движение троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В районе дома №76 по улице Крауля произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Специалисты МУП «Водоканал» проводят аварийные работы.
В связи с этим с 12:05 закрыто движение троллейбусов от остановки «Институт связи» до конечной станции «Крауля» в обоих направлениях. Троллейбусы №3 и 15 от остановки «Институт связи» временно курсируют до конечной станции «Посадская».
Также закрыто движение автобусов от остановки «Заводская» до остановки «Радиоколледж» в обоих направлениях. Автобус №28 с конечной остановки «ГКБ №7» пока что следует по маршруту до остановки «Заводская».
По предварительным данным, восстановительные работы завершатся только в конце сегодняшнего дня.
В районе дома №76 по улице Крауля произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Специалисты МУП «Водоканал» проводят аварийные работы.
В связи с этим с 12:05 закрыто движение троллейбусов от остановки «Институт связи» до конечной станции «Крауля» в обоих направлениях. Троллейбусы №3 и 15 от остановки «Институт связи» временно курсируют до конечной станции «Посадская».
Также закрыто движение автобусов от остановки «Заводская» до остановки «Радиоколледж» в обоих направлениях. Автобус №28 с конечной остановки «ГКБ №7» пока что следует по маршруту до остановки «Заводская».
По предварительным данным, восстановительные работы завершатся только в конце сегодняшнего дня.
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