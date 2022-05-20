В Свердловском краеведческом музее сменился руководитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новый директор появился с понедельника у Свердловского областного краеведческого музея имени Онисима Клера. Бывший министр культуры области Наталья Ветрова освободила этот пост (который занимала с 2010-го года) Александру Емельянову.В музейном деле Емельянов далеко не новичок. Он - выпускник исторического факультета УрГУ, многие годы он возглавляет региональное отделение Российского военно-исторического общества и был советником директора Музея военной техники в Верхней Пышме. С 23-го мая Александр Емельянов занял директорское кресло краеведческого музея. Информация об этом появилась и на официальном сайте музея. «Несмотря на плотный график работы на различных постах, Александр Вячеславович всегда находил время посещать новые выставки в наших музеях и часто выступал с тёплыми приветствиями на вернисажах», — представляет нового руководителя музейный сайт, словно пытаясь найти объяснение именно такому назначению.Свердловский областной краеведческий музей имени Онисима Клера — один из старейших и крупнейших музейных учреждений Урала. Он был основан в 1871-м году, соответственно, в прошлом году отмечал круглый юбилей. Экспонаты музея размещаются не только в Екатеринбурге и не только в основном здании на улице Малышева. Одним из филиалов музея, например, числятся старинный сад Казанцева и художественный музей Эрнста Неизвестного. Музейные площади есть в Сысерти, Полевском, Асбесте и других городах области.