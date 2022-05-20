Свердловчан предупреждают о грозах и сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, 25 мая и в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.