Свердловчан предупреждают о грозах и сильном ветре
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, 25 мая и в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Согласно данным синоптиков, 25 мая и в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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