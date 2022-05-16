Новые ели высадят перед зданием мэрии Екатеринбурга на этой неделе

– Но до этого необходимо подготовить почву, привезти порядка 100 кубометров нового плодородного грунта взамен старого, а это работа трудоёмкая. Высаживать ели будем с 26 по 28 мая, – добавила Тамара Благодаткова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости