Новые ели высадят перед зданием мэрии Екатеринбурга на этой неделе
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Новые ели в Екатеринбург привезут 25 мая. Их высадят перед зданием мэрии взамен спиленных этой ночью деревьев.
Ранее мы писали, что сегодня ночью ели перед зданием администрации города спилили и увезли. В пресс-службе мэрии рассказали, что началась плановая замена старых голубых елей на новые деревья.
Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщила, что прибытие новых елей ожидается 25 мая. После этого их начнут размещать на газоне.
Ранее мы писали, что сегодня ночью ели перед зданием администрации города спилили и увезли. В пресс-службе мэрии рассказали, что началась плановая замена старых голубых елей на новые деревья.
Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщила, что прибытие новых елей ожидается 25 мая. После этого их начнут размещать на газоне.
– Но до этого необходимо подготовить почву, привезти порядка 100 кубометров нового плодородного грунта взамен старого, а это работа трудоёмкая. Высаживать ели будем с 26 по 28 мая, – добавила Тамара Благодаткова.
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