Симпатичный сувенир изготавливает в Сысерти журналист Наталья Малова
Общество
Фото с ВК-страницы проекта «Сысерть в миниатюре»
В сувенирных лавках Сысерти появились необычные рукодельные работы — адвент-календари, посвящённые уральскому городу. Это небольшая коробочка, в которую помещены 7 картонных коробочек ещё меньшего размера. Внутри каждой скрывается какой-то сюрприз, так или иначе связанный с историей или настоящим Сысерти.
По замыслу автора, обладатель сувенира должен открывать по одной коробочке в день, таким образом, растягивая удовольствие получать приятные сюрпризы на целую неделю. Так, одним из сюрпризов является миниатюрное изображение сысертского завода, сплетённое из бисера. В другой коробочке лежит кусочек столетнего голубого шлака, оставшегося после выплавки на старом сысертском заводе. В третьей можно обнаружить стикер с надписью «Сысерть». Сами мини-коробочки тоже имею особую ценность — сложенные вместе они составляют изображение карты города.
Автор коробочек-сувениров — журналистка Наталья Малова. Она — корреспондент издания «Сысертские вести». Её хобби — плетение из бисера — в какой-то момент привело к идее проекта «Сысерть в миниатюре».
По замыслу автора, обладатель сувенира должен открывать по одной коробочке в день, таким образом, растягивая удовольствие получать приятные сюрпризы на целую неделю. Так, одним из сюрпризов является миниатюрное изображение сысертского завода, сплетённое из бисера. В другой коробочке лежит кусочек столетнего голубого шлака, оставшегося после выплавки на старом сысертском заводе. В третьей можно обнаружить стикер с надписью «Сысерть». Сами мини-коробочки тоже имею особую ценность — сложенные вместе они составляют изображение карты города.
Автор коробочек-сувениров — журналистка Наталья Малова. Она — корреспондент издания «Сысертские вести». Её хобби — плетение из бисера — в какой-то момент привело к идее проекта «Сысерть в миниатюре».
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