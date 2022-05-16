Более 11 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже 11 774 человека. Среди пострадавших – 2 593 ребенка.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 66 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Режевском, Асбестовском, Тавдинском, Талицком и Пышминском городских округах, Ирбитском муниципальном округе, а также в ГО Верхняя Тура, Староуткинск и Дегтярск.
В столице Урала от клещей пострадали 4 050 человек, в том числе 566 детей.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 29 человек, из них 10 детей. А с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировали 80 пациентов, в том числе 29 детей.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксированы в 66 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Режевском, Асбестовском, Тавдинском, Талицком и Пышминском городских округах, Ирбитском муниципальном округе, а также в ГО Верхняя Тура, Староуткинск и Дегтярск.
В столице Урала от клещей пострадали 4 050 человек, в том числе 566 детей.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 29 человек, из них 10 детей. А с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировали 80 пациентов, в том числе 29 детей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».