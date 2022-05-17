В Свердловской области зафиксировали 168 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 168 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 443 471 случай COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 178 пациентов. Всего вылечились 429 574 свердловчанина.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 743.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 178 пациентов. Всего вылечились 429 574 свердловчанина.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 743.
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