В Свердловской области зафиксировали 168 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 168 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 443 471 случай COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 178 пациентов. Всего вылечились 429 574 свердловчанина.От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 743.