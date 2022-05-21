Ещё 172 случая COVID-19 подтвердились в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области подтвердились ещё 172 случая коронавируса, из них 43 в Екатеринбурге. Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составляет 443 303.Как сообщает региональный оперштаб, за минувшие сутки из больниц по выздоровлению было выписано 196 человек. За всё время вылечилось 439 396 пациентов.С подтверждённым диагнозом COVID-19 умер 1 человек. Общее число летальных исходов – 10 742.