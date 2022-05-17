В Берёзовском появится кинотеатр под открытым небом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одном из парков города Берёзовский Свердловской области появится большой экран. На нём будут «крутить» кинофильмы, превратив таким образом парк в кинотеатр под открытым небом.Кинотеатр под открытым небом в Берёзовском будет работать, по понятным причинам, в летние месяцы года. Среди прочего, там будут показывать фильмы фестиваля «Уличное кино». Остальной кинорепертуар зависит от пожеланий зрителей — жителей города, как обещают авторы проекта. А благодаря тому, что экран и проектор лёгкие и не представляютсложности для транспортировки, кинотеатр будет время от времени менять местоположение в парковом пространстве.Приобрести экран для жителей Берёзовского стало возможным благодаря победе в конкурсе на грант «Стальное дерево» от фонда «Милосердие». Программа «Стальное дерево» рассчитана на то, что включать волонтёров в работу по решению локальных социальных вопросов, возникающих в городах России. Благодаря этой программе, в Ревде, например, появился детский городок на месте пустыря во дворе жилого дома, а в посёлке Кедровка (расположенном, к слову, возле Берёзовского) появилась спортивная площадка. Всего на конкурс в этом году выдвигалось 500 проектов из различных российских городов. Три из победивших проекта прислали из Берёзовского.