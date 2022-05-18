В Екатеринбург прилетела представитель МИД РФ Мария Захарова
Общество
Фото: сайт МИД РФ
В Екатеринбург прилетела официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Мария Захарова участвует в «Битве ораторов», которая состоится завтра, 21 мая, в Teatro Veneziano. Представитель МИД выступит с темой «Кризисный менеджмент как стиль жизни», а ее оппонент, медиа-менеджер Тина Канделаки – с темой «Лидерство. Эмоциональный интеллект».
«Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», – пишет Захарова.
Мария Захарова участвует в «Битве ораторов», которая состоится завтра, 21 мая, в Teatro Veneziano. Представитель МИД выступит с темой «Кризисный менеджмент как стиль жизни», а ее оппонент, медиа-менеджер Тина Канделаки – с темой «Лидерство. Эмоциональный интеллект».
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