В Екатеринбург прилетела представитель МИД РФ Мария Захарова

«Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», – пишет Захарова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбург прилетела официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.Мария Захарова участвует в «Битве ораторов», которая состоится завтра, 21 мая, в Teatro Veneziano. Представитель МИД выступит с темой «Кризисный менеджмент как стиль жизни», а ее оппонент, медиа-менеджер Тина Канделаки – с темой «Лидерство. Эмоциональный интеллект».