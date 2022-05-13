В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 169 человек. Всего в регионе зарегистрировано 442 966 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 206 человек. Всего вылечились 429 010 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 739.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 206 человек. Всего вылечились 429 010 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 739.
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