Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Волгоград
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открываются новые рейсы в Волгоград. Полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar.
В пресс-службе NordStar «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы по новому направлению будут выполняться с 3 июня по пятницам. Вылет из Екатеринбурга назначен на 16:00, прилет – 16:30. Обратный рейс – в 18:00, прилет в Екатеринбург – в 22:20.
Время в полете составит 2 часа 30 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.
В пресс-службе NordStar «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы по новому направлению будут выполняться с 3 июня по пятницам. Вылет из Екатеринбурга назначен на 16:00, прилет – 16:30. Обратный рейс – в 18:00, прилет в Екатеринбург – в 22:20.
Время в полете составит 2 часа 30 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.
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