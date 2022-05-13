Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Волгоград

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открываются новые рейсы в Волгоград. Полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar.В пресс-службе NordStar «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы по новому направлению будут выполняться с 3 июня по пятницам. Вылет из Екатеринбурга назначен на 16:00, прилет – 16:30. Обратный рейс – в 18:00, прилет в Екатеринбург – в 22:20.Время в полете составит 2 часа 30 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.