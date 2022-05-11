В Екатеринбурге продлили режим работы поликлиник

09.27 Пятница, 20 мая 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге режим работы поликлиник продлили, чтобы нарастить темпы диспансеризации. Об этом сообщает главный внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По приказу министерства здравоохранения Свердловской области режиме работы поликлиник продлен до 22:00. По словам Харитонова, во всех крупных больницах Екатеринбурга с 21 мая для удобства работающих горожан будут проходить «зеленые субботы». В эти дни екатеринбуржцы смогут пройти медицинские осмотры, диагностические процедуры и получить необходимые консультации. Также будут проводиться скрининги на выявление злокачественных заболеваний.

– Таким образом, «зеленые субботы» возьмут на себя и функцию также «субботников против рака», проводившихся ранее, – заявил Александр Харитонов.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В центре Екатеринбурга пройдет традиционная ярмарка выходного дня
11 мая 2022
После субботника возле детского хосписа в Екатеринбурге появится живая изгородь
12 мая 2022
Грозы и град ожидаются 19 мая в Свердловской области
18 мая 2022
STENOGRAFFIA набирает в Екатеринбурге волонтеров для пресс-службы фестиваля
16 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:36 Cropp, House, Sin Say и Reserved вернулись в Екатеринбург спустя два месяца
11:23 На трамвае в Екатеринбурге к «Ночи музеев» появятся волшебные звери и птицы
10:58 В общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд
10:24 Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Волгоград
09:55 «Минировавшего» торговые центры подростка задержали в Свердловской области
09:27 В Екатеринбурге продлили режим работы поликлиник
21:03 В Свердловскую область пропустили 10-тонную партию заражённых апельсинов
20:17 Начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области заподозрили в попытках ввести общественность в заблуждение
19:39 На участие в фестивале «Кинопроба» в Екатеринбурге прислали уже более полусотни заявок
19:09 Художницу из Нижнего Тагила оштрафовали за дискредитацию российской армии белой розой
18:34 На Свердловской киностудии снимут фильм об уральском писателе Владиславе Крапивине
17:53 «Ночь музеев» в Екатеринбурге можно посетить по «Пушкинской карте»
17:25 Пункты проведения ЕГЭ в Свердловской области обеспечили бумагой
16:57 В Талице осудят обвиняемую в подделке решения суда юриста
16:22 Площадь лесного пожара в Свердловской области составляет 60 га
15:58 На Урале стартует театральный фестиваль «БРАВО!»
15:23 Из-за полумарафона в центре Екатеринбурга временно перестанут ходить трамваи
14:54 Мужчины на иномарках устроили драку со стрельбой на ВИЗе в Екатеринбурге
14:25 Очередные рейды проведут автоинспекторы в Екатеринбурге в эти выходные
13:56 Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом
13:29 Baden Family построит апарт-отель на озере Таватуй в Свердловской области
12:56 По факту поджога леса в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
12:22 «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Грозный
11:54 В Нижнем Тагиле очистка Черноисточинского водохранилища начнется в июне
11:29 Денег на отпуск нет у 28% екатеринбуржцев
10:57 Екатеринбурженке вынесли приговор за убийство сожителя
Все новости Свердловской области
11:12 В капсуле времени, вскрытой в Новосибирске, пионеры желали потомкам мира и друзей на всей планете
10:37 Правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на поддержку «системообразующих медиакомпаний»
09:42 Оспа обезьян зафиксирована во Франции и в Австралии, в Перу объявлен режим санитарной тревоги
09:11 В Госдуме предложили смягчить законопроект, который предполагает внесудебную блокировку СМИ
17:48 В Швеции, США и Испании сообщили о случаях заражения человека оспой обезьян
16:33 Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию
15:23 Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
14:42 На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе
14:08 В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
12:22 В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
11:25 В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
10:51 The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
10:04 К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР
09:05 При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
18:17 Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
17:35 Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС
16:34 Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
15:57 В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
15:26 СМИ сообщили об очередной попытке поджога военкомата в России
13:51 Автоваз продлил простой для сотрудников из-за отсутствия комплектующих
12:40 На акциях протеста в Ереване задержано около 280 человек
12:20 Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
11:47 Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО
11:05 Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме
10:00 РБК: «Тинькофф» должен вернуть клиенту деньги, списанные после выгодной конвертации в феврале
Все новости России и мира
11:36 Cropp, House, Sin Say и Reserved вернулись в Екатеринбург спустя два месяца
11:23 На трамвае в Екатеринбурге к «Ночи музеев» появятся волшебные звери и птицы
10:58 В общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд
10:24 Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Волгоград
09:55 «Минировавшего» торговые центры подростка задержали в Свердловской области
09:36 В Управления ФССП по Пермскому краю действует телефон доверия «Сообщи о коррупции»
09:27 В Екатеринбурге продлили режим работы поликлиник
21:03 В Свердловскую область пропустили 10-тонную партию заражённых апельсинов
20:17 Начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области заподозрили в попытках ввести общественность в заблуждение
19:39 На участие в фестивале «Кинопроба» в Екатеринбурге прислали уже более полусотни заявок
19:09 Художницу из Нижнего Тагила оштрафовали за дискредитацию российской армии белой розой
18:34 На Свердловской киностудии снимут фильм об уральском писателе Владиславе Крапивине
17:53 «Ночь музеев» в Екатеринбурге можно посетить по «Пушкинской карте»
17:25 Пункты проведения ЕГЭ в Свердловской области обеспечили бумагой
16:57 В Талице осудят обвиняемую в подделке решения суда юриста
16:50 В Кунгуре началось благоустройство сквера у церкви Успения Богородицы
16:22 Площадь лесного пожара в Свердловской области составляет 60 га
15:58 На Урале стартует театральный фестиваль «БРАВО!»
15:23 Из-за полумарафона в центре Екатеринбурга временно перестанут ходить трамваи
14:54 Мужчины на иномарках устроили драку со стрельбой на ВИЗе в Екатеринбурге
14:25 Очередные рейды проведут автоинспекторы в Екатеринбурге в эти выходные
13:56 Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом
13:31 Житель Прикамья совершил две кражи за одну ночь
13:29 Baden Family построит апарт-отель на озере Таватуй в Свердловской области
13:23 В Перми началось строительство муниципального дома на улице Чайковского
13:08 В Перми отметят День славянской письменности и культуры
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK