В Екатеринбурге продлили режим работы поликлиник

– Таким образом, «зеленые субботы» возьмут на себя и функцию также «субботников против рака», проводившихся ранее, – заявил Александр Харитонов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге режим работы поликлиник продлили, чтобы нарастить темпы диспансеризации. Об этом сообщает главный внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.По приказу министерства здравоохранения Свердловской области режиме работы поликлиник продлен до 22:00. По словам Харитонова, во всех крупных больницах Екатеринбурга с 21 мая для удобства работающих горожан будут проходить «зеленые субботы». В эти дни екатеринбуржцы смогут пройти медицинские осмотры, диагностические процедуры и получить необходимые консультации. Также будут проводиться скрининги на выявление злокачественных заболеваний.