В Свердловскую область пропустили 10-тонную партию заражённых апельсинов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заражённые апельсины из Египта разрешили продавать на Урале. Специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области сочли, что они не представляют особой опасности.На апельсинах, о которых идёт речь, обнаружили красную померанцевую щитовку. Это вид полужёсткокрылых насекомых-кокцид рода Aonidiella, которые относятся к опасным вредителям цитрусовых растений. Щитовки сильно вредят посадкам апельсинов, мандаринов, лимонов и прочих цитрусовых, вызывая ослабление растений и, как следствие, снижение урожая. Но для здоровья человека эти насекомые не представляют опасности. К тому же, ореол их обитания — тёплые края и шансы, что они смогут выжить и распространиться на Урале, малы до невероятности.В городах Свердловской области и ранее в продажу допускали цитрусовые, поражённые красной померанцевой щитовкой. Так, в апреле из ЮАР на Урал завезли лимоны, заражённые щитовкой. Их тоже не стали отбраковывать из-за насекомого.