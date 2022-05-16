В Свердловскую область пропустили 10-тонную партию заражённых апельсинов
Общество
Фото: Юлия Медведева
Заражённые апельсины из Египта разрешили продавать на Урале. Специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области сочли, что они не представляют особой опасности.
На апельсинах, о которых идёт речь, обнаружили красную померанцевую щитовку. Это вид полужёсткокрылых насекомых-кокцид рода Aonidiella, которые относятся к опасным вредителям цитрусовых растений. Щитовки сильно вредят посадкам апельсинов, мандаринов, лимонов и прочих цитрусовых, вызывая ослабление растений и, как следствие, снижение урожая. Но для здоровья человека эти насекомые не представляют опасности. К тому же, ореол их обитания — тёплые края и шансы, что они смогут выжить и распространиться на Урале, малы до невероятности.
В городах Свердловской области и ранее в продажу допускали цитрусовые, поражённые красной померанцевой щитовкой. Так, в апреле из ЮАР на Урал завезли лимоны, заражённые щитовкой. Их тоже не стали отбраковывать из-за насекомого.
На апельсинах, о которых идёт речь, обнаружили красную померанцевую щитовку. Это вид полужёсткокрылых насекомых-кокцид рода Aonidiella, которые относятся к опасным вредителям цитрусовых растений. Щитовки сильно вредят посадкам апельсинов, мандаринов, лимонов и прочих цитрусовых, вызывая ослабление растений и, как следствие, снижение урожая. Но для здоровья человека эти насекомые не представляют опасности. К тому же, ореол их обитания — тёплые края и шансы, что они смогут выжить и распространиться на Урале, малы до невероятности.
В городах Свердловской области и ранее в продажу допускали цитрусовые, поражённые красной померанцевой щитовкой. Так, в апреле из ЮАР на Урал завезли лимоны, заражённые щитовкой. Их тоже не стали отбраковывать из-за насекомого.
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