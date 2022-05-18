«Ночь музеев» в Екатеринбурге можно посетить по «Пушкинской карте»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В эту субботу в Екатеринбурге в 16-й раз состоится «Ночь музеев». Посетить культурные события можно будет и по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Обладатели «Пушкинской карты» смогут посетить любые события и культурные пространства «Ночи музеев», в том числе Екатеринбургский музей изобразительных искусств, «Эрмитаж-Урал», Музей истории Екатеринбурга, Водонапорную башню на Плотинке и так далее. Также с помощью карты можно приобрести билеты на различные экскурсии.
Всего в этом году в «Ночь музеев» будут работать 239 площадок, которые подготовили более 400 программ. Бесплатными для посетителей станут 145 программ.
Обладатели «Пушкинской карты» смогут посетить любые события и культурные пространства «Ночи музеев», в том числе Екатеринбургский музей изобразительных искусств, «Эрмитаж-Урал», Музей истории Екатеринбурга, Водонапорную башню на Плотинке и так далее. Также с помощью карты можно приобрести билеты на различные экскурсии.
Всего в этом году в «Ночь музеев» будут работать 239 площадок, которые подготовили более 400 программ. Бесплатными для посетителей станут 145 программ.
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