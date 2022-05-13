На Урале стартует театральный фестиваль «БРАВО!»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 20 мая, в Свердловской области стартует театральный фестиваль «БРАВО!». Мероприятие проводится в конце каждого театрального сезона и подводит итоги минувшего года.В департаменте информполитики региона рассказали, что в конкурсную программу фестиваля попали 16 постановок свердловских театров: восемь театров – из Екатеринбурга, пять – из других городов в области, а также три студенческих спектакля.Основные события фестиваля будут проходить с 20 по 28 мая. В этом году офф-программа будет посвящена социальному и инклюзивному театральному искусству. 25 мая в ТЮЗе Театральная студия «Инклюзион. Школа. Екатеринбург» представит спектакль «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева.Церемония вручения премий «Браво-2021» назначена на 28 мая. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко отметил, что программа фестиваля доступна по «Пушкинской карте».