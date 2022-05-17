Из-за полумарафона в центре Екатеринбурга временно перестанут ходить трамваи
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга в воскресенье, 22 мая, временно перестанут ходить трамваи. Это связано с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег».
Как рассказали в ЕМУП «Гортранс», с 09:00 до 15:00 движение по проспекту Ленина от Луначарского до Московской в обоих направлениях будет закрыто. Трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
Фото: ЕМУП «Гортранс»
Ранее мы писали, какие еще улицы в Екатеринбурге будут перекрыты в связи с проведением полумарафона.
Как рассказали в ЕМУП «Гортранс», с 09:00 до 15:00 движение по проспекту Ленина от Луначарского до Московской в обоих направлениях будет закрыто. Трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
Фото: ЕМУП «Гортранс»
Ранее мы писали, какие еще улицы в Екатеринбурге будут перекрыты в связи с проведением полумарафона.
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