Ради полумарафона «ЗаБег» в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В это воскресенье, 22 мая, в Екатеринбурге состоится VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Ради соревнований центральные улицы города перекроют.Участники полумарафона могут выбрать один из четырех маршрутов: один километр (старт в 09:10), пять километров (старт в 09:30), 10 километров (старт в 11:00) и 21 километр (старт в 11:00).На время проведения состязаний с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по следующим дорогам:- улице Бориса Ельцина (улицы Челюскинцев до 8 Марта);- улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);- проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);- улице Толмачёва (от Ленина до Царской);- улице Царской (от Толмачёва до Николая Никонова).Помимо этого, с 00:00 18 мая до 23:00 23 мая закроют парковки на площади 1905 года и перечисленных участках дорог.