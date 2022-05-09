Ради полумарафона «ЗаБег» в Екатеринбурге перекроют центральные улицы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В это воскресенье, 22 мая, в Екатеринбурге состоится VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Ради соревнований центральные улицы города перекроют.
Участники полумарафона могут выбрать один из четырех маршрутов: один километр (старт в 09:10), пять километров (старт в 09:30), 10 километров (старт в 11:00) и 21 километр (старт в 11:00).
На время проведения состязаний с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по следующим дорогам:
- улице Бориса Ельцина (улицы Челюскинцев до 8 Марта);
- улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
- проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
- улице Толмачёва (от Ленина до Царской);
- улице Царской (от Толмачёва до Николая Никонова).
Помимо этого, с 00:00 18 мая до 23:00 23 мая закроют парковки на площади 1905 года и перечисленных участках дорог.
Участники полумарафона могут выбрать один из четырех маршрутов: один километр (старт в 09:10), пять километров (старт в 09:30), 10 километров (старт в 11:00) и 21 километр (старт в 11:00).
На время проведения состязаний с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по следующим дорогам:
- улице Бориса Ельцина (улицы Челюскинцев до 8 Марта);
- улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
- проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
- улице Толмачёва (от Ленина до Царской);
- улице Царской (от Толмачёва до Николая Никонова).
Помимо этого, с 00:00 18 мая до 23:00 23 мая закроют парковки на площади 1905 года и перечисленных участках дорог.
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