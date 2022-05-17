Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 157 случаев коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 442 797 случаев COVID-19.
Еще 188 человек выписали из больниц в связи с выздоровлением. Всего вылечились 428 804 свердловчанина.
За последние сутки в Свердловской области не зафиксированы летальные исходы.
Еще 188 человек выписали из больниц в связи с выздоровлением. Всего вылечились 428 804 свердловчанина.
За последние сутки в Свердловской области не зафиксированы летальные исходы.
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