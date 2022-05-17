Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 157 случаев коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 442 797 случаев COVID-19.Еще 188 человек выписали из больниц в связи с выздоровлением. Всего вылечились 428 804 свердловчанина.За последние сутки в Свердловской области не зафиксированы летальные исходы.