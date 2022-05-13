«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Грозный
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Екатеринбурга и Москвы в Грозный. Об этом сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика.
Рейсы из Екатеринбурга в Грозный и обратно запустят с 10 июня. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.
Из московского аэропорта Домодедово в Грозный рейсы запустят раньше – 27 мая. Полеты по этому маршруту будут осуществляться ежедневно.
Ранее мы писали, что прямые рейсы запустили из Екатеринбурга в Архангельск. Полеты выполняет авиакомпания «РусЛайн».
Рейсы из Екатеринбурга в Грозный и обратно запустят с 10 июня. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.
Из московского аэропорта Домодедово в Грозный рейсы запустят раньше – 27 мая. Полеты по этому маршруту будут осуществляться ежедневно.
Ранее мы писали, что прямые рейсы запустили из Екатеринбурга в Архангельск. Полеты выполняет авиакомпания «РусЛайн».
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