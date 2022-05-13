Из Екатеринбурга в Архангельск запустили прямой рейс

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга теперь можно долететь до Архангельска без пересадок. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.Рейсы выполняет авиакомпания «РусЛайн» по маршруту Архангельск – Казань – Екатеринбург. Полеты будут осуществляться в весенне-летний период по вторникам и пятницам.Как пишет Александр Цыбульский, воздушные суда смогут доставлять в Екатеринбург до 50 человек.