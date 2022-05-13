В Свердловской области до конца недели ожидаются дожди и грозы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области во второй половине недели. Температура воздуха днем опустится до +6°C на севере региона.
Сегодня, 19 мая, в области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы и град. Днем 13…18°C, на севере до 10°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем 14…16°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью на крайнем севере местами сильные, в отдельных районах грозы. Ночью 1…6°C, днем 10…15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 4…6°C, днем 13…15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 20 мая, в Свердловской области облачно, кратковременные дожди, на востоке местами сильные, в отдельных районах грозы. Ночью 0…5°C, местами заморозки до -2°C. Днем 10…15°C, на севере 6…11°C. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, кратковременный дождь. Ночью 3…5°C, днем 10…12°C. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 19 мая, в области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы и град. Днем 13…18°C, на севере до 10°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем 14…16°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью на крайнем севере местами сильные, в отдельных районах грозы. Ночью 1…6°C, днем 10…15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 4…6°C, днем 13…15°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 20 мая, в Свердловской области облачно, кратковременные дожди, на востоке местами сильные, в отдельных районах грозы. Ночью 0…5°C, местами заморозки до -2°C. Днем 10…15°C, на севере 6…11°C. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, кратковременный дождь. Ночью 3…5°C, днем 10…12°C. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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