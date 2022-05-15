В Екатеринбурге рассказывают историю озеленения города
Общество
Фрагмент афиши выставки в Ельцин-центре
На 3-м этаже Ельцин-центра работает выставка «Сады Рейшера». Обозначенный в её названии Рейшер — это инженер-строитель и архитектор Моисей Вениаминович Рейшер, который родился до революции в Оренбургской губернии, учился в Томске, строительную карьеру начинал в Новосибирске, а наибольший след оставил в Свердловске. В частности, он разработал проект дендрологического парка, расположенного на улице Первомайской.
О жизни и творчестве архитектора, а главных образом — об истории создания парка и рассказывает посредством богатого визуального материала выставка. Продлится она до 14-го июня, а посмотреть её может бесплатно каждый желающий.
Рассказ о дендропарке непосредственно на его цветущих аллеях будет продолжен во вторник, 24-го мая. Руководитель парка Лилия Кляпышева встретит интересующихся «зелёной» историей города в 18:30 и расскажет, как в 1932-м году в городе была основана станция зелёного строительства и каких усилий стоило через 30 лет после этого открыть дендрологический парк. Для участия в этой экскурсии необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Выставка в Ельцин-центре и экскурсия по дендропарку приурочены к 120-летию со дня рождения Моисея Рейшера.
О жизни и творчестве архитектора, а главных образом — об истории создания парка и рассказывает посредством богатого визуального материала выставка. Продлится она до 14-го июня, а посмотреть её может бесплатно каждый желающий.
Рассказ о дендропарке непосредственно на его цветущих аллеях будет продолжен во вторник, 24-го мая. Руководитель парка Лилия Кляпышева встретит интересующихся «зелёной» историей города в 18:30 и расскажет, как в 1932-м году в городе была основана станция зелёного строительства и каких усилий стоило через 30 лет после этого открыть дендрологический парк. Для участия в этой экскурсии необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Выставка в Ельцин-центре и экскурсия по дендропарку приурочены к 120-летию со дня рождения Моисея Рейшера.
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