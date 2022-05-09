В Свердловской области подтвердили еще 161 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 161 случай коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксировано 442 640 случаев COVID-19.
Как сообщили в оперштабе, по выздоровлению выписали 194 человек. Всего вылечились 428 616 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 738.
Как сообщили в оперштабе, по выздоровлению выписали 194 человек. Всего вылечились 428 616 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 738.
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