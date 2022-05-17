Грозы и град ожидаются 19 мая в Свердловской области

16.54 Среда, 18 мая 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 19 мая. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.

Согласно данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град.

При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Штормовое предупреждение на 18 мая объявили в Свердловской области
17 мая 2022
Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 16 мая
15 мая 2022
Спасатели предупредили жителей Свердловской области о непогоде 15 мая
14 мая 2022
Синоптики обещают грозы в Свердловской области вплоть до 18 мая
15 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:53 Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Екатеринбурге
16:22 В Екатеринбург на несколько часов закроют движение на развязке «Бухара – Урал»
15:59 Ради двух забегов центральные улицы Екатеринбурга в выходные будут перекрыты
15:24 В Екатеринбурге ищут пострадавших от вымогателей граждан
14:58 Названы пять самых дорогих дорожных ремонтов в Свердловской области
14:27 В Екатеринбург прилетела представитель МИД РФ Мария Захарова
13:56 В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса
13:21 Массовые проверки водителей начались в Екатеринбурге
12:43 Больше 50% екатеринбуржцев выступают за введение ограничений для электросамокатов
12:21 Пострадавшая от упавшего куска штукатурки екатеринбурженка добивается компенсации
11:59 Штормовое предупреждение вновь продлили в Свердловской области
11:36 Cropp, House, Sin Say и Reserved вернулись в Екатеринбург спустя два месяца
11:23 На трамвае в Екатеринбурге к «Ночи музеев» появятся волшебные звери и птицы
10:58 В общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд
10:24 Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Волгоград
09:55 «Минировавшего» торговые центры подростка задержали в Свердловской области
09:27 В Екатеринбурге продлили режим работы поликлиник
21:03 В Свердловскую область пропустили 10-тонную партию заражённых апельсинов
20:17 Начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области заподозрили в попытках ввести общественность в заблуждение
19:39 На участие в фестивале «Кинопроба» в Екатеринбурге прислали уже более полусотни заявок
19:09 Художницу из Нижнего Тагила оштрафовали за дискредитацию российской армии белой розой
18:34 На Свердловской киностудии снимут фильм об уральском писателе Владиславе Крапивине
17:53 «Ночь музеев» в Екатеринбурге можно посетить по «Пушкинской карте»
17:25 Пункты проведения ЕГЭ в Свердловской области обеспечили бумагой
16:57 В Талице осудят обвиняемую в подделке решения суда юриста
16:22 Площадь лесного пожара в Свердловской области составляет 60 га
Все новости Свердловской области
14:32 Вирусологи Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях заражения оспой обезьян
12:24 Дело лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации армии передали в суд Санкт-Петербурга
11:12 В капсуле времени, вскрытой в Новосибирске, пионеры желали потомкам мира и друзей на всей планете
10:37 Правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на поддержку «системообразующих медиакомпаний»
09:42 Оспа обезьян зафиксирована во Франции и в Австралии, в Перу объявлен режим санитарной тревоги
09:11 В Госдуме предложили смягчить законопроект, который предполагает внесудебную блокировку СМИ
17:48 В Швеции, США и Испании сообщили о случаях заражения человека оспой обезьян
16:33 Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию
15:23 Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
14:42 На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе
14:08 В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
12:22 В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
11:25 В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
10:51 The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
10:04 К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР
09:05 При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
18:17 Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
17:35 Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС
16:34 Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
15:57 В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
15:26 СМИ сообщили об очередной попытке поджога военкомата в России
13:51 Автоваз продлил простой для сотрудников из-за отсутствия комплектующих
12:40 На акциях протеста в Ереване задержано около 280 человек
12:20 Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
11:47 Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО
Все новости России и мира
16:53 Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Екатеринбурге
16:22 В Екатеринбург на несколько часов закроют движение на развязке «Бухара – Урал»
16:01 В Кадастровой палате рассказали об особенностях использования земельных участков, попадающих в охранные зоны линий связи
15:59 Ради двух забегов центральные улицы Екатеринбурга в выходные будут перекрыты
15:56 Разработка Пермского Политеха увеличит надежность вычислительной техники
15:39 Житель Прикамья осужден за вовлечение подростка в торговлю наркотиками
15:24 В Екатеринбурге ищут пострадавших от вымогателей граждан
14:58 Названы пять самых дорогих дорожных ремонтов в Свердловской области
14:27 В Екатеринбург прилетела представитель МИД РФ Мария Захарова
13:56 В Свердловской области подтвердили 169 новых случаев коронавируса
13:21 Массовые проверки водителей начались в Екатеринбурге
12:43 Больше 50% екатеринбуржцев выступают за введение ограничений для электросамокатов
12:21 Пострадавшая от упавшего куска штукатурки екатеринбурженка добивается компенсации
11:59 Штормовое предупреждение вновь продлили в Свердловской области
11:36 Cropp, House, Sin Say и Reserved вернулись в Екатеринбург спустя два месяца
11:23 На трамвае в Екатеринбурге к «Ночи музеев» появятся волшебные звери и птицы
10:58 В общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд
10:24 Из Екатеринбурга открывают прямые рейсы в Волгоград
09:55 «Минировавшего» торговые центры подростка задержали в Свердловской области
09:36 В Управления ФССП по Пермскому краю действует телефон доверия «Сообщи о коррупции»
09:27 В Екатеринбурге продлили режим работы поликлиник
21:03 В Свердловскую область пропустили 10-тонную партию заражённых апельсинов
20:17 Начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области заподозрили в попытках ввести общественность в заблуждение
19:39 На участие в фестивале «Кинопроба» в Екатеринбурге прислали уже более полусотни заявок
19:09 Художницу из Нижнего Тагила оштрафовали за дискредитацию российской армии белой розой
18:34 На Свердловской киностудии снимут фильм об уральском писателе Владиславе Крапивине
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK