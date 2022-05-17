Грозы и град ожидаются 19 мая в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 19 мая. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра, 19 мая, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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