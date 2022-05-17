В школах Екатеринбурга появятся профильные классы для программистов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В новом учебном году в школах Екатеринбурга откроются профильные классы по подготовке IT-специалистов и программистов. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Профильные классы откроют на базе лицея №130 и школы №215 «Созвездие». Образовательный процесс будут сопровождать эксперты из УрФУ, группы компаний «СКБ-Контур» и центров цифрового образования детей «IT-куб». Для школьников разработают образовательные программы по профильным предметам, в которых предусмотрят мастер-классы, профориентационные семинары и стажировки.
По словам директора школы бакалавриата института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Максима Новикова, преподаватели и магистры «радиофака» помимо разработки и реализации образовательной программы будут также сопровождать учеников в подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике.
Базовой площадкой для дополнительного образования детей, обучающихся в профильных IT-классах, станут центры цифрового образования «IT-куб». Такие центры сейчас открыты в Екатеринбурге и Верхней Пышме.
Профильные классы откроют на базе лицея №130 и школы №215 «Созвездие». Образовательный процесс будут сопровождать эксперты из УрФУ, группы компаний «СКБ-Контур» и центров цифрового образования детей «IT-куб». Для школьников разработают образовательные программы по профильным предметам, в которых предусмотрят мастер-классы, профориентационные семинары и стажировки.
По словам директора школы бакалавриата института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Максима Новикова, преподаватели и магистры «радиофака» помимо разработки и реализации образовательной программы будут также сопровождать учеников в подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике.
Базовой площадкой для дополнительного образования детей, обучающихся в профильных IT-классах, станут центры цифрового образования «IT-куб». Такие центры сейчас открыты в Екатеринбурге и Верхней Пышме.
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