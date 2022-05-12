«Святогор» помог обеспечить Красноуральск чистой питьевой водой

14.21 Среда, 18 мая 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) оказало благотворительную помощью в покупке дополнительных тонн реагента, использующегося в процессе очистки воды, коммунальному предприятию МУП «Муниципальная управляющая компания», которое осуществляет подготовку питьевой воды для нужд населения ГО Красноуральск.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГМК, в начале мая этого года в Красноуральск поступило более шести тонн Красноуральск, приобретенного на средства градообразующего предприятия. Реагент будут использовать для качественной очистки воды, которая поступает в квартиры красноуральцев.

– «Святогор» ежегодно оказывает нам серьезную финансовую поддержку в приобретении коагулянта. Потребность в нем возрастает в период обильных дождей и паводка. И тогда на помощь городу своевременно приходит градообразующее предприятие, – отметил исполнительный директор МУП «Муниципальная управляющая компания» Олег Вовк.


Помимо этого, «Святогор» закупил для нужд «Муниципальной управляющей компании» кварц, предназначенный для очистки воды в фильтрах. Руководство МУП сообщает, что сейчас качество воды в Красноуральске соответствует всем санитарным нормам. Показатели по цветности, мутности, содержанию вредных примесей и так далее ниже предельно допустимых концентраций в два раза.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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