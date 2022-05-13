Для девятиклассников в Екатеринбурге прозвучал последний звонок

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 мая, для выпускников девятого класса в Екатеринбурге прозвенел последний звонок. Уже завтра их ждет первый экзамен государственной итоговой аттестации.Последний день экзаменов назначен на 22 июня. Далее расписание предусматривает резервные даты. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году в Екатеринбурге девятый класс оканчивают 14 187 школьников.Торжественное вручение аттестатов, предположительно, состоится 6 июля. Для его получения выпускникам нужно сдать четыре экзамена: по русскому языку и математике, а также по двум предметам, которые они выберут сами.Согласно опыту прошлых лет, примерно половина девятиклассников планирует продолжить образование в своих школах, а другая половина – поступает в средние учебные заведения или начинает работать.